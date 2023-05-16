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Китай призвал посольства в Пекине убрать знаки в поддержку Украины
16.05.2023 17:40 Ирина Демьянова

Китай призвал посольства в Пекине убрать знаки в поддержку Украины

По данным журналистов Kyodo, многие посольства в Пекине разместили вывески с изображением флага Украины и сообщениями на китайском и английском языках, такими как #StandWithUkraine, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Украиной, которая борется с полномасштабным российским вторжением с февраля прошлого года.

В сообщении МИД Китая от 10 мая посольства и международные организации призвали не использовать внешние стены своих зданий для пропаганды и "избегать провоцирования конфликтов между государствами".

Этот шаг вызвал негативную реакцию со стороны дипломатов Европы и других регионов, отмечают журналисты.

По данным агентства, никто не снял вывески.

Самые большие баннеры в поддержку Украины разместили посольства Канады, Германии и Польши.
 

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