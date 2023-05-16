



Китай призвал посольства в Пекине убрать знаки в поддержку Украины

По данным журналистов Kyodo, многие посольства в Пекине разместили вывески с изображением флага Украины и сообщениями на китайском и английском языках, такими как #StandWithUkraine, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Украиной, которая борется с полномасштабным российским вторжением с февраля прошлого года.



В сообщении МИД Китая от 10 мая посольства и международные организации призвали не использовать внешние стены своих зданий для пропаганды и "избегать провоцирования конфликтов между государствами".



Этот шаг вызвал негативную реакцию со стороны дипломатов Европы и других регионов, отмечают журналисты.



По данным агентства, никто не снял вывески.



Самые большие баннеры в поддержку Украины разместили посольства Канады, Германии и Польши.

