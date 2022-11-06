



Киев может стать самым "умным" городом мира

Киев попал в финалисты конкурса World Smart City Awards и претендует на звание самого "умного"» города в мире. Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.



World Smart City Awards – одна из самых престижных премий в мире, как одна из самых престижных премий в мире. Впервые в истории украинский город претендует на главную награду.



Как отмечается на сайте конкурса, "в противостоянии военной агрессии России, киевские власти демонстрируют как цифровые технологии помогают городам оставаться устойчивыми. Сосредотачиваясь на общественной безопасности, системе мобильности и работая над переводом всех сервисов для горожан в онлайн-режим".



В этом году World Smart City Awards получила заявки из более чем 60 стран мира. Финалистами в номинации City Award также стали Сеул, Торонто, Сидней, Богота и Куритиба. Победители объявятся 16 ноября на конгрессе Smart City Expo в Барселоне.



Держим кулачки за столицу Украины!💙💛