Как зима скажется на восточном фронте, – британская разведка оценила риски

Ближайших перспектив на восточном фронте нет. И зима вряд ли приведет к серьезным изменениям на передовой Украине. Об этом идет речь в аналитической сводке Министерства обороны Великобритании в социальной сети X (Twitter).



Британская разведка проанализировала основные события на фронте за последнюю неделю. Главные выводы:

Важную роль на фронте продолжают играть беспилотники и артиллерия (особенно кассетные снаряды), отмечает британская разведка, ссылаясь на очевидцев.



"С наступлением холодной зимы на востоке Украины почти нет ближайших перспектив серьезных изменений на линии фронта", – считает британская разведка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 November 2023.



