Как зима скажется на восточном фронте, – британская разведка оценила риски
Ближайших перспектив на восточном фронте нет. И зима вряд ли приведет к серьезным изменениям на передовой Украине. Об этом идет речь в аналитической сводке Министерства обороны Великобритании в социальной сети X (Twitter).
Британская разведка проанализировала основные события на фронте за последнюю неделю. Главные выводы:
- тяжелые бои идут на Купянской оси в Луганской области, вокруг Авдеевки, на левом берегу Днепра в Херсонской области, где украинские войска создали плацдарм;
- ни одна сторона не достигла существенного прогресса на фронте. Россия продолжает нести особо большие потери в районе Авдеевки.
"С наступлением холодной зимы на востоке Украины почти нет ближайших перспектив серьезных изменений на линии фронта", – считает британская разведка.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 November 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 18, 2023
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/wL3B5afY8i
Напомним, 17 ноября украинские военные заявили, что провели серию успешных действий на левом берегу Днепра в Херсонской области. ВСУ удалось закрепиться на нескольких плацдармах.
В Генштабе объяснили, что одна из основных задач этих операций - необходимость оттеснить российских оккупантов от правого берега Днепра, чтобы обезопасить гражданских от постоянных вражеских обстрелов.
Следует добавить, что военные эксперты и аналитики ISW ранее говорили о продвижении ВСУ на левом берегу Херсонской области. А 13 ноября Минобороны РФ уже заявило о перегруппировке войск в Херсонской области.