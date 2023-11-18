



Как зима скажется на восточном фронте, – британская разведка оценила риски

Ближайших перспектив на восточном фронте нет. И зима вряд ли приведет к серьезным изменениям на передовой Украине. Об этом идет речь в аналитической сводке Министерства обороны Великобритании в социальной сети X (Twitter).



Британская разведка проанализировала основные события на фронте за последнюю неделю. Главные выводы:

тяжелые бои идут на Купянской оси в Луганской области, вокруг Авдеевки, на левом берегу Днепра в Херсонской области, где украинские войска создали плацдарм;

ни одна сторона не достигла существенного прогресса на фронте. Россия продолжает нести особо большие потери в районе Авдеевки.

Важную роль на фронте продолжают играть беспилотники и артиллерия (особенно кассетные снаряды), отмечает британская разведка, ссылаясь на очевидцев.



"С наступлением холодной зимы на востоке Украины почти нет ближайших перспектив серьезных изменений на линии фронта", – считает британская разведка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 November 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/JSwgFaSonr



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/wL3B5afY8i — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 18, 2023



Напомним, 17 ноября украинские военные заявили, что провели серию успешных действий на левом берегу Днепра в Херсонской области. ВСУ удалось закрепиться на нескольких плацдармах.



В Генштабе объяснили, что одна из основных задач этих операций - необходимость оттеснить российских оккупантов от правого берега Днепра, чтобы обезопасить гражданских от постоянных вражеских обстрелов.



Следует добавить, что военные эксперты и аналитики ISW ранее говорили о продвижении ВСУ на левом берегу Херсонской области. А 13 ноября Минобороны РФ уже заявило о перегруппировке войск в Херсонской области.