



Кадыров угрожает украинцам: "Уничтожали и будем уничтожать"

Глава Чечни Рамзан Кадыров вступил в конфликт с украинским военным и блогером Евгением Карасем.



Боец ВСУ Евгений Карась в эфире одного из телеканалов заявил, что допускает ракетный удар по главе Чечни.



"Кто сказал, что не прилетит по Рамзану Кадырову? Кто сказал, что не прилетит по "центру принятия решения" кадыровской мафии. Неизвестный "хлопок", который прилетит в Грозный? И где-то там погибнет Кадыров или его окружение?", - сказал Карась.



Рамзан Кадыров решил публично ответить на эти заявления угрозами в адрес украинцев.



"Я тут почитал какое-то заявление какого-то шнурка Карася, что их ракеты долетят до Грозного. Я так испугался, что не знаю, куда себя деть. Уже бункеры ищу", - заявил глава Чечни.



Также Кадыров пригрозил: "Мы вас ищем везде. Мы вас уничтожали, уничтожаем и будем уничтожать. Так что наши снаряды, ракеты долетят до вас, а ваши останутся у вас. И вы погибнете из-за своих снарядов и ракет, если они у вас есть".



