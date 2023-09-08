



Израильская организация открыла в Одессе первую школу для детей при больнице

В Одесской областной детской больнице 7 сентября состоялось открытие школы для детей, госпитализированных в Одессе организацией SASA Setton, которая содействует развитию сферы образования для детей, в сотрудничестве с Фондами “Эра” и “Добрая надежда”. Новая школа при больнице, в которой лечат в среднем 700 детей, поможет им сократить академические пробелы во время госпитализации и укрепить их личную устойчивость в трудный период.



В областной детской больнице Одессы было построено технологичное образовательное пространство. Класс оснащен современным оборудованием, в том числе компьютерами, планшетами, современными принтерами и учебными комплектами, разработанными для учащихся в возрасте от 3 до 18 лет.



Заместитель директора больницы Ирена Кузьменко и психолог больницы Светлана Мельникова прошли профессиональное обучение у генерального директора SASA Stone Эти Авни и узнали, как работать на занятиях с госпитализированными детьми.



Организация SASA Setton ежегодно предоставляет передовые образовательные услуги примерно 140 000 госпитализированным детям по всему Израилю. В состав организации входят профессиональные инструкторы и волонтеры национальной службы, которые помогают обогатить и продлить учебный день в школах 41 больницы Израиля.



Организация разрабатывает и внедряет инновационную среду обучения, включающую технологии, адаптированные для госпитализированных детей, и специализируется на обучении и обогащении руководящего состава и образовательных групп в школе инновационными инструментами обучения. Весь опыт и профессиональные знания, накопленные организацией за 13 лет деятельности, сейчас она передает на благо госпитализированных детей Одессы.



С начала войны в Украине SASA Setton в сотрудничестве с “Алюмот Ор” и Центром еврейского влияния доставила экстренную помощь тысячам украинских детей. В поставку вошли: лекарства, питание для младенцев и детей, средства гигиены, игры, сумки и многое другое.