



Израиль направляет в Украину глушилки против БПЛА Shahed

Власти Израиля одобрили экспортные лицензии для возможной продажи в Украину. Речь идет об израильских системах подавления иранских беспилотников Shahed. “Шахеды” широко используются российскими военными. О возможной продаже сообщил Axios со ссылкой на анонимных израильских и украинских официальных лиц, пишет Вulgarianmilitary.



Это определенная корректировка политики Израиля в отношении Украины. Израильские власти пока не намерены поставлять Киеву летальное оружие.

У Тель-Авива есть главная причина не передавать оружие Украине. Это нежелание обострять отношения с Россией из-за действий Израиля в Сирии. Москва сохраняет значительное влияние в Сирии. Но Россия по-прежнему терпит там военные действия Израиля.



Утверждение лицензии на экспорт систем противодействия дронам не означает изменения политики Израиля, так как эти системы носят оборонительный характер. Их применение не предполагает ведения огня, в результате которого российские военнослужащие могут получить ранения, пояснил израильский чиновник.



Лицензии одобрены для двух израильских компаний — Elbit и Rafael, производящих системы защиты от дронов. Израиль недавно посетила делегация Минобороны Украины по этому вопросу, но двусторонний договор купли-продажи еще не заключен, говорится на сайте.



В Axios пояснили, что израильские системы с радиусом действия около 40 км используют методы радиоэлектронной борьбы для подавления и сбивания вражеских БПЛА. Они могут располагаться вблизи электростанций или других объектов критической инфраструктуры.



В неофициальных беседах израильские официальные лица признали, что одной из причин, по которой Тель-Авив утвердил лицензии, была возможная проверка того, насколько израильские системы обороны справляются с противодействием иранским беспилотникам.



