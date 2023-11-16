



Из-за действий РФ на ЗАЭС произошел частичный блэкаут, - Энергоатом

В среду, 14 ноября, из-за некомпетентности войск РФ и работников Росатома произошел частичный блэкаут.



Такое заявление сделал Энергоатом.



В компании сообщают об обесточивании на шестом энергоблоке ЗАЭС, в результате чего запустились дизель-генераторы и системы безопасности, которые работали 90 минут.



"В это время оккупационное руководство станции выясняло причины обесточивания и решало, что делать с последствиями, к которым привели своими некомпетентными действиями", - говорится в сообщении Энергоатома.



Эти данные подтверждаются информацией инспекторов МАГАТЭ, которые находятся на площадке временно оккупированной атомной станции.



"Из-за полного непрофессионализма российских оккупантов на Запорожской АЭС постоянно происходит деградация основного оборудования и увеличивается количество опасных случаев его отказов", - говорится в сообщении.



"В то же время пребывание войск РФ на крупнейшем атомном объекте Европы угрожает ядерной и радиационной безопасности", - предупреждает Энергоатом.