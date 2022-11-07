



Из плена вернули уже 30 защитников Змеиного

Из российского плена вернули уже 30 легендарных защитников острова Змеиный. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.



Он отметил, что во время встречи с родственниками военнопленных с острова Змеиный, представители разных ведомств сообщили об успехах в освобождении защитников.



"Во время эмоционального общения представители разных ведомств рассказали о том, что из плена уже освободили 30 военнопленных с острова Змеиный. Также в плену еще остаются наши военные, которых мы обязательно освободим из российского плена!" – написал Лубинец.



Он также отметил, что воины из Змеиного стали легендой этой войны, ведь приняли бой тогда, когда многие были дезориентированы.



Напомним, 29 октября Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными. Домой вернули 52 украинца, в том числе, и одного моряка с острова Змеиный.