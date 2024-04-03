



ISW: Украина вышла на новый этап ударов по глубокому тылу РФ

Последняя атака беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу в Республике Татарстан свидетельствует о переломе в стратегии Украины в нанесении ударов по объектам в глубоком тылу Российской Федерации.



Такие выводы содержатся в отчете Института изучения войны (ISW).



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Аналитики напомнили, что 2 апреля украинские дроны атаковали мощности нефтеперерабатывающего завода "Танеко" в городе Елабуга, Республика Татарстан, и обратили внимание на тот факт, что это предприятие расположено на расстоянии более 1200 километров от границы Украины с РФ.



"2 апреля произошли первые украинские удары по Татарстану, и расстояние целей от границ Украины является значительным переломом в продемонстрированной способности Украины наносить удары на большие расстояния в глубоком российском тылу. По оценкам ISW, такие украинские удары являются необходимым компонентом украинской кампании по использованию асимметричных средств для деградации отраслей, которые поставляют и поддерживают российскую армию", – говорится в отчете.



К слову, агентство Reuters подсчитало, что подобные регулярные удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к остановке около 14% всех нефтеперерабатывающих мощностей России.



Как сообщал Mignews.ua, 2 апреля украинские беспилотники впервые атаковали предприятия в Татарстане, поразив нефтеперерабатывающий завод "Танеко" в особой экономической зоне "Алабуга" возле города Елабуга, что в более чем 1000 километрах от границы с Украиной.



По данным источников РБК-Украина в спецслужбах, это была операция ГУР Минобороны. Кроме НПЗ, беспилотники также поразили завод по сборке "Шахедов".