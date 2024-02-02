



ISW: РФ хочет за 6 лет интегрировать оккупированные территории Украины

Российская Федерация хочет в течение шести лет интегрировать оккупированные территории Украины. Это говорит о том, что Россия начинает реализацию долгосрочных планов и не предполагает никаких территориальных уступок, пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем отчете.



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Аналитик обратили внимание на слова президента РФ Владимира Путина о планах РФ поднять оккупированные территории Украины на один уровень в неопределенных ключевых областях до 2030 года.



Именно это свидетельствует о том, что Россия начинает реализацию долгосрочных планов и не предполагает никаких территориальных уступок, пишут аналитики ISW. К тому же, Путин призвал российские банки не опасаться западных санкций и активизировать работу на оккупированных территориях, отметив, что субъекты РФ наладили патронатные сети с оккупированными регионами Украины.