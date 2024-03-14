



ISW предупредил об опасности: войска РФ могут внезапно прорваться

Недостаток боеприпасов и военного оборудования, вызванный задержками в поставках из США, может сделать текущую линию фронта в Украине крайне уязвимой. Об этом заявляют военные аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете, и предупреждают, что этим могут воспользоваться российские войска для внезапного и неожиданного прорыва.



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Согласно аналитикам, украинские военные придают приоритет секторам, которые подвергаются наибольшей угрозе от российских наступательных операций, но это может оставить другие области уязвимыми.



Эксперты отмечают, что российские вооруженные силы могут использовать эту уязвимость для неожиданного прорыва вперед. Это возможно, особенно если поставки оружия для украинских военных продолжат сокращаться.



ISW подчеркивает, что сохранение Россией инициативы на всем театре военных действий увеличивает риски таких сценариев, позволяя российскому командованию гибко регулировать интенсивность операций на фронте.



Несмотря на попытки украинских военных справиться с проблемами, вызванными дефицитом боеприпасов, определение приоритетных участков на фронте может скрывать риски для украинских сил.



Издание Der Spiegel сообщило, что украинские военные поддерживают свои позиции в основном благодаря тому, что российские войска не развернули полномасштабных атак.



Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Александр Сырский предупредил о возможности продвижения российских военных вглубь украинских линий на определенных участках фронта.



Ключевые выводы ISW за 13 марта: