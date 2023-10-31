



ISW: Армия РФ начинает использовать обновленные планирующие авиабомбы

В ночь с 29 на 30 октября российские войска нанесли серию ракетных и беспилотных ударов по Украине.



Об этом говорится в обзоре американского Института изучения войны (ISW).



Как отмечают военные аналитики, в Генштабе Украины сообщили 30 октября, что российские войска запустили 12 беспилотников "Шахед 131/136", две ракеты Х-59 и четыре ракеты "Искандер" против Украины и что украинская ПВО сбила все беспилотники "Шахед" и Х-59. В оперативном командовании "Юг" Украины заявили, что российские ракеты "Искандер" нанесли удар по портовой инфраструктуре в Одесской области.



"Российский блогер заявил, что войска РФ начинают использовать несколько новых "умных" планирующих бомб – ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-1500. Блогер заявил, что новые планирующие бомбы имеют лазерное и спутниковое наведение, благодаря чему точность их радиуса поражения составляет всего 5 метров по сравнению с обычными авиабомбами с точностью поражения 50 метров. Сообщается, что дальность поражения бомб составляет 200 км. Он утверждает, что российские войска могут вооружить самолеты Су-34, Су-30 и Су-35 новыми планирующими бомбами", - уточняется в аналитическом отчете.