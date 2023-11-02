



ISW: армия РФ готовится к мощному огню по позициям ВСУ в районе Авдеевки

Армия РФ, вероятно, готовится к новой волне сильно истощающих наземных атак на украинские позиции в районе Авдеевки.



Об этом говорится в обзоре Института изучения войны (ISW).



Военные аналитики отмечают, что армия РФ замедлила темпы наземных атак к северу и югу от Авдеевки в пользу мощного огня с закрытых позиций по украинским передовым позициям и ближним тылам. Этот сильный огонь, скорее всего, является воздушной и артиллерийской подготовкой поля боя перед новой волной российских атак.



По оценкам ISW, российские войска, возможно, готовятся перейти к лобовым атакам на уровне пехоты после тяжелой артиллерийской подготовки, чтобы компенсировать значительные потери техники в районе Авдеевки в течение октября.



Аналитики со ссылкой на проект геолокации GeoConfirmed утверждают, что с 9 октября российские силы лишились по меньшей мере 197 единиц поврежденной и уничтоженной техники, потеряв 99 транспортных средств во время первой волны атак с 9 по 13 октября, 94 транспортных средства во время второй волны с 14 по 23 октября, а также четыре подтвержденных и 18 потенциально потерянных единиц техники с 24 по 31 октября.



"GeoConfirmed охарактеризовал российские усилия под Авдеевкой как самые дорогостоящие российские усилия во время войны в Украине", - подчеркнули аналитики ISW.