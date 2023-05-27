



Иран ответил на призыв Зеленского прекратить поставки дронов в РФ

Тегеран обвинил президента Украины Владимира Зеленского в распространении "антииранской пропаганды" после того, как глава государства призвал иранцев прекратить предоставление военной помощи России, пишет Sky News.



"Повторение президентом Украины бредовых заявлений против Исламской Республики Иран соответствует антииранской пропаганде и информационной войне, направленной на привлечение как можно большего количества оружия и финансовой помощи из стран Запада", — заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.



Напомним, россияне уже выпустили по Украине более 1160 дронов-камикадзе иранского производства. Из них украинскими войсками было сбито почти 900.



На фоне постоянных обстрелов украинских городов с использованием иранских БПЛА президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к народу Ирана, в котором рассказал о причинах и последствиях таких ударов и предупредил, что помощь РФ толкает страну "еще глубже и глубже на темную сторону истории".