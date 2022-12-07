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Иран договорился с РФ о поставках сотен ракет и дронов
07.12.2022 15:12 Наталья Богинская

Иран договорился с РФ о поставках сотен ракет и дронов

Россия вновь заказала у Ирана сотни беспилотников и баллистических ракет. Об этом сообщает Zeit со ссылкой на источники в ООН в Нью-Йорке.

"Мы знаем, что Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотных ракет и ракет в Россию", – пишет издание.

Таким образом Кремль хочет противодействовать острой нехватке вооружения для осуществления атак. Речь идет о нескольких сотнях снарядов и дронов.

"Я не думаю, что они уже отгружены, но они определенно есть в книгах заказов", – сказал источник в Нью-Йорке.

Ранее mignews.com сообщал о том, что Израиль передал странам разведданные об экспорте иранского оружия в Россию.

А в Украине объяснили, почему РФ перестала запускать иранские дроны.
 

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