Имидж Запада под угрозой: в Украине сказали, чем чревато отсутствие помощи
Если западные страны не увеличат военную помощь Украине, то пострадает их имидж, а ситуация на фронте значительно усложнится.
По данным телеканала RTP, такое предупреждение сделал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
"Ситуация на линии фронта очень сложная. Она никогда не была легкой с 24 февраля 2022 года, и если кто-то думает, что ситуация легкая, то эти люди просто не понимают войну", - подчеркнул он.
По словам Данилова, ситуация на поле боя претерпела определенные изменения из-за поставок в Россию оружия из Ирана и КНДР. Он предупредил, что без увеличения поставок оружия и боеприпасов в Украину ситуация станет еще сложнее. Глава СНБО, тем не менее, уверен, что США предоставят помощь в обозримом будущем.
"Если нас спросят: остановимся ли мы? Мы не остановимся, мы будем защищать свою страну. У нас нет другой альтернативы, у нас нет другого выхода. И мы очень надеемся, что партнеры поймут, что наша независимость находится под угрозой, а также имидж, авторитет и единство всего Запада", - подчеркнул Данилов.