



Имидж Запада под угрозой: в Украине сказали, чем чревато отсутствие помощи

Если западные страны не увеличат военную помощь Украине, то пострадает их имидж, а ситуация на фронте значительно усложнится.



По данным телеканала RTP, такое предупреждение сделал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.



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"Ситуация на линии фронта очень сложная. Она никогда не была легкой с 24 февраля 2022 года, и если кто-то думает, что ситуация легкая, то эти люди просто не понимают войну", - подчеркнул он.



По словам Данилова, ситуация на поле боя претерпела определенные изменения из-за поставок в Россию оружия из Ирана и КНДР. Он предупредил, что без увеличения поставок оружия и боеприпасов в Украину ситуация станет еще сложнее. Глава СНБО, тем не менее, уверен, что США предоставят помощь в обозримом будущем.



"Если нас спросят: остановимся ли мы? Мы не остановимся, мы будем защищать свою страну. У нас нет другой альтернативы, у нас нет другого выхода. И мы очень надеемся, что партнеры поймут, что наша независимость находится под угрозой, а также имидж, авторитет и единство всего Запада", - подчеркнул Данилов.