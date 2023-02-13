



Илон Маск разъяснил, что сейчас происходит со связью Starlink в Украине

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что система спутниковой связи Starlink продолжает работать на линии фронта в Украине. Однако он опасается "эскалации конфликта". Таким образом он ответил бывшему астронавту НАСА сенатору Скотту Келли в Twitter.



Келли призвал Маска восстановить полную функциональность спутников Starlink. Он заявил, что защита от геноцидного вторжения не является наступательными возможностями. "Это выживание. Невинные жизни будут потеряны. Вы можете помочь. Спасибо", - написал Келли.







В ответ Маск заявил, что заявление Келли - это "пропагандистская чушь". По его словам, Starlink - это коммуникационная магистраль Украины, особенно на передовой, где почти вся другая интернет-связь уничтожена.



"Но мы не допустим эскалации конфликта, что может привести к Третьей мировой войне", - добавил он.







Ранее президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что SpaceX предприняла шаги, чтобы помешать военным Украины использовать спутниковый интернет-сервис Starlink для управления беспилотниками в регионе во время войны с Россией.



В свою очередь глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что сейчас в Украине не наблюдается проблем с работой терминалов Starlink. Несколько месяцев назад были изменения от SpaceX в функционировании geofencing, но сейчас все работает.



"Я считаю, что Илон Маск является одним из крупнейших частных доноров для Украины. По нашим оценкам, вклад компании SpaceX - это более 100 миллионов долларов. Поэтому надеемся на дальнейшую стабильную работу Starlink в Украине", - сказал министр.