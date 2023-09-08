



ВСУ: РФ делает "шахеды" менее заметными для украинских РЛС

Россияне модернизируют свое вооружение, как результат, те же иранские "шахеды" стали менее заметными для украинских радиолокационных систем. Об этом рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Национального телемарафона.



По его словам, враг сосредоточился на производстве дронов и за год использования "Шахедов" сделал их менее заметными для украинских радиолокационных систем. Специалисты, исследующие фрагменты или уцелевшие аппараты, находят там некоторые элементы модернизации.



Кроме того, россияне переделали фугасную авиационную бомбу под управляемую, то есть увеличили ей радиус применения, чтобы не входить в зону поражения.



"Вражеский истребитель с расстояния 50 км от линии столкновения может запустить эту бомбу с высоты свыше 10 тыс. м, и она пролетит 70 км для поражения наших позиций. Да, они хотят их еще модернизировать, возможно их блоки управления, чтобы она была точнее. Мы видим сейчас, что эти бомбы не первый месяц применяются, и точность их не высока. Они часто попадают и в жилые дома, гражданские объекты, враг берет количеством", – отметил спикер Воздушных сил ВСУ.



"Вооружение, которое враг применяет против нас, разное. Враг будет и может применять и зенитные ракеты, и РСЗО, а также ракеты небольшого радиуса действия именно по прифронтовым территориям, куда могут доставать эти средства. Также не забываем об использовании врагом управляемых авиабомб, которые Тактическая авиация постоянно использует. Тактические Су-35 из Азовского моря прежде всего применяют эти бомбы. Далее – это дальнобойные ракеты, высокоточные, о которых недавно говорили в ГУР, которых менее 600 в наличии у оккупанта. Это крылатые ракеты, баллистические, аэробаллистические, которые враг имеет в небольшом количестве, но продолжает их производить на своих мощностях", – добавил он.