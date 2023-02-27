



Holtec выражает поддержку народу Украины

Американская компания Holtec, являющаяся стратегическим партнером ГП "НАЭК "Энергоатом", выражает поддержку народу Украины в его борьбе с российскими захватчиками. Компания вывесила флаг нашего государства у своих въездных ворот и над своей штаб-квартирой в Камдене (штат Нью-Джерси ).



Генеральный директор Holtec International, директор Крис Сингх призвал все цивилизованные государства поддержать Украину, чтобы четко дать агрессору понять, что вторжение в любую суверенную страну принципиально неприемлемо.



"В эту первую годовщину дня варварского нападения путина на молодую украинскую демократию мы гордимся тем, что стоим рядом с украинской нацией, которая противостояла захватчику с населением втрое больше населения Украины", – говорит он.