



ГУР заявляет: серверы Минобороны РФ взломали, много данных получили

Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины организовали DDoS-атаку, в результате которой получили доступ к серверам Министерства обороны РФ, откуда вытянули много данных о военном руководстве оккупантов, приказах, отчетах, распоряжениях россиян.



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"Теперь украинская спецслужба обладает программным обеспечением для защиты информации и шифрования, которое использовало МО РФ, а также − массивом секретной служебной документации российского министерства войны", − говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ГУР МОУ.



Речь идет о приказах, отчетах, распоряжениях, докладах и других документах, которые циркулировали между более 2000 структурных единиц Минобороны России.



В ГУР говорят, что полученная информация позволяет установить полное строение системы российского Минобороны и его звеньев.



"Анализ полученных данных также помог идентифицировать генералитет, других высоких руководителей структурных подразделений МО РФ, а еще заместителей, помощников, специалистов − всех, кто использовал софт для электронного документооборота под названием "бюрократъ"", − отметили в ГУР.



Разведка подчеркивает, что в ее распоряжении оказалась служебная документация заместителя министра обороны РФ Иванова Тимура Вадимовича, который "сыграл важную роль в том, что кибератака стала успешной".



ГУР уверяет, что работа в киберпространстве России продолжается.