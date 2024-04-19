



ГУР: Самолет Ту-22М3 был сбит из зенитного ракетного комплекса С-200

В украинские СМИ просочилась информация о том, что утренний Ту-22М3 был сбит из зенитного ракетного комплекса С-200.



С-200 — советский зенитный-ракетный комплекс дальнего действия. Предназначен для обороны больших площадей от бомбардировщиков и других стратегических летательных аппаратов. На вооружении с 1967 года.



Ракета имеет длину 11 м и стартовую массу 7,1 т, из них 3 т приходится на ускорители (для С-200В).



Скорость полёта ракеты: 700—1200 м/с, в зависимости от дальности.



Высота зоны поражения: от 300 м до 27 км для ранних, и до 40,8 км для более поздних моделей.



Глубина зоны поражения: от 7 км до 200 км для ранних, и до 255 км для поздних модификаций.



Источники заявляют, что самолет был сбит на дальности 300 км. Возможно, Украины модернизировала ракеты.



"Сейчас нет известного оружия, которым Украина могла бы сбить Ту-22МЗ на таком расстоянии от территории, контролируемой Украиной", - заявил российский военный аналитик Кирилл Михайлов.

