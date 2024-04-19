ABC News: Израиль атаковал цели в Иране, Ираке и Сирии
Новости » События в Украине
ГУР: Самолет Ту-22М3 был сбит из зенитного ракетного комплекса С-200
19.04.2024 09:49 MIGnews.com

ГУР: Самолет Ту-22М3 был сбит из зенитного ракетного комплекса С-200

В украинские СМИ просочилась информация о том, что утренний Ту-22М3 был сбит из зенитного ракетного комплекса С-200.

С-200 — советский зенитный-ракетный комплекс дальнего действия. Предназначен для обороны больших площадей от бомбардировщиков и других стратегических летательных аппаратов. На вооружении с 1967 года.

Ракета имеет длину 11 м и стартовую массу 7,1 т, из них 3 т приходится на ускорители (для С-200В).

Скорость полёта ракеты: 700—1200 м/с, в зависимости от дальности.

Высота зоны поражения: от 300 м до 27 км для ранних, и до 40,8 км для более поздних моделей.

Глубина зоны поражения: от 7 км до 200 км для ранних, и до 255 км для поздних модификаций.

Источники заявляют, что самолет был сбит на дальности 300 км. Возможно, Украины модернизировала ракеты.

"Сейчас нет известного оружия, которым Украина могла бы сбить Ту-22МЗ на таком расстоянии от территории, контролируемой Украиной", - заявил российский военный аналитик Кирилл Михайлов.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы