



ГУР: "Покушение" Зеленского на Макрона – бредовый фейк россиян

Главное управление разведки Министерства обороны Украины активно реагирует на информационные провокации, предпринимаемые российскими пропагандистами. Недавно стало известно о запущенном российскими медиа фейке, связанном с якобы подготовкой покушения на президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита в Украину.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



В прошлом месяце французский лидер анонсировал свой визит в Украину, но из-за соображений безопасности отложил его. Российские пропагандисты молниеносно создали фейк, обвиняя Президента Украины Владимира Зеленского в покушении на Макрона. Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эксклюзивном комментарии для РБК-Украина назвал это "очередным бредом врага Украины".



Так, на сайте российской газеты "Известия" сообщалось, что якобы покушение готовилось с участием Зеленского и под руководством начальника ГУР Кирилла Буданова. Однако представители украинской разведки категорически опровергли эту информацию, отметив ее как чистую ложь. Российские пропагандисты ссылались на видео с телевизора, но из-за его низкого качества было трудно определить, не является ли это дипфейком.



В ответ на этот вброс, часть российских сайтов начала распространять опровержение с ссылкой на канал France 24. Андрей Юсов подчеркнул, что это еще одна спецоперация и информационная атака со стороны России, направленная на дискредитацию Украины и дестабилизацию ситуации в стране.



Представитель ГУР также отметил, что подобные атаки будут продолжаться, в том числе и против отдельных украинских чиновников и военно-политического руководства. Он подчеркнул, что это часть широкой кампании России по дезинформации с целью подорвать поддержку Украины и формирования "антипутинской коалиции".