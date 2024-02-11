



ГУР подтверждает использование оккупантами спутниковой связи Starlink

Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтверждает использование систем спутниковой связи Starlink российскими оккупантами на фронте.



Радиоперехват разговора захватчиков свидетельствует, что для налаживания доступа к интернету терминалы Starlink установили, например, в подразделениях 83-й ОДШБР ВС РФ.



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Оккупационные войска 83-й десантно-штурмовой бригады действуют в Донецкой области вблизи Клещеевки и Андреевки.



Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов отметил, что масштаб использования россиянами терминалов Starlink на войне растет.



"Так, зафиксированы случаи использования российскими оккупантами данных устройств. Это начинает набирать системный характер", - заявил он.





