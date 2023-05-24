



ГУР о потерях "РДК" в Белгородской области: у пропаганды много смешных выдумок

Российская пропаганда придумывает много смешных вещей. Так в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины прокомментировали якобы большие потери среди бойцов "Русского добровольческого корпуса", заверив, что "это только выдумки".



"Что касается потерь - нет, эта информация не подтверждается. Это наскоро слепленные пропагандистские фейки и не более. Там было много смешных вещей, в частности, генерал, который лично "руководил освобождением улицы" и другие забавные моменты", - заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.



Представитель ГУР пояснил, что в результате событий в Белгородской области российская пропаганда сломалась, поскольку не может нормально объяснить ключевые моменты даже внутренней аудитории.



Между тем, по словам Юсова, весь мир увидел, что в России разворачивается настоящее противостояние между свободными людьми и преступным режимом.



Напомним, 22 мая 2023 года бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" заявили о начале операции в приграничных районах Белгородской области. Местные власти позже объявили режим контртеррористической операции, однако уже на следующий день отменили его, несмотря на то, что солдаты не вышли с территории региона, напоминает также РБК-Украина. Согласно данным New York Times, ссылающемуся на слова высокопоставленного украинского источника, российские добровольцы также понесли потери во время операции, однако это не сказалось на их боеспособности.