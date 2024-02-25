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Гражданским настоятельно рекомендовали избегать Крымского моста
25.02.2024 16:12 Алина Груднева

Гражданским настоятельно рекомендовали избегать Крымского моста

Гражданским лучше избегать проезда по Крымскому мосту, поскольку украинцы готовят "сюрпризы".

Такое предупреждение сделал начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов.

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"Нашими успехами мы чрезвычайно обязаны жителям украинского Крыма, которые не только усилили сопротивление оккупантам, но и находят возможность отслеживать всю оперативную обстановку на полуострове и как можно быстрее передавать эту информацию нам", - отметил Буданов.

По его словам, Украина должна контролировать акваторию Черного моря и Крым для успешной обороны и контрнаступления. Буданов подчеркнул, что РФ потеряла четверть своих кораблей и была вынуждена вывести флот на побережье Кавказа. 

"Врагов ожидают новые сюрпризы, и я бы не рекомендовал гражданскому населению пользоваться так называемым "крымским" мостом", - добавил он.

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