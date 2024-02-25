



Гражданским настоятельно рекомендовали избегать Крымского моста

Гражданским лучше избегать проезда по Крымскому мосту, поскольку украинцы готовят "сюрпризы".



Такое предупреждение сделал начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Нашими успехами мы чрезвычайно обязаны жителям украинского Крыма, которые не только усилили сопротивление оккупантам, но и находят возможность отслеживать всю оперативную обстановку на полуострове и как можно быстрее передавать эту информацию нам", - отметил Буданов.



По его словам, Украина должна контролировать акваторию Черного моря и Крым для успешной обороны и контрнаступления. Буданов подчеркнул, что РФ потеряла четверть своих кораблей и была вынуждена вывести флот на побережье Кавказа.



"Врагов ожидают новые сюрпризы, и я бы не рекомендовал гражданскому населению пользоваться так называемым "крымским" мостом", - добавил он.