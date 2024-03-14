



Глава СНБО Украины: мы добрались до Рязани, но это еще не рекорд

Украина будет и дальше наносить удары по объектам военно-промышленного комплекса на территории России.



По данным "Радио Свобода", это пообещал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.



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"Если мы добрались уже до Рязани сегодня, то это еще далеко не наш рекорд. Поверьте, дальше будет, и мы не остановимся", - предупредил Данилов.



По словам главы СНБО, Киев не собирается ни с кем согласовывать свои цели для нанесения ударов. Также он прокомментировал операцию российских добровольцев в приграничных с Украиной регионах.



"В России какое-то волеизъявление, эти люди поехали проголосовать. Обычная практика. Это же граждане РФ, с паспортами России, они вправе", - отметил он.