



Глава НАТО назвал "две стратегические ошибки" Путина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент РФ Владимир Путин совершил "две стратегические ошибки", недооценив мужество украинского народа и единство Североатлантического альянса.



Об этом говорится в материале газеты El Pais.



По словам Столтенберга, Путин потерпел неудачу на местах. В то же время, глава НАТО подчеркнул, что "было бы ошибкой недооценивать военную мощь России".



"Мы должны быть готовы поддерживать Украину в течение длительного времени", - сказал он.