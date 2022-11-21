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Глава НАТО назвал "две стратегические ошибки" Путина
21.11.2022 16:56 Ольга Белозерова

Глава НАТО назвал "две стратегические ошибки" Путина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент РФ Владимир Путин совершил "две стратегические ошибки", недооценив мужество украинского народа и единство Североатлантического альянса. 

Об этом говорится в материале газеты El Pais.

По словам Столтенберга, Путин потерпел неудачу на местах. В то же время, глава НАТО подчеркнул, что "было бы ошибкой недооценивать военную мощь России". 

"Мы должны быть готовы поддерживать Украину в течение длительного времени", - сказал он. 

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