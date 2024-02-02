



Глава Меджлиса: Решение суда ООН Россия воспримет как индульгенцию

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров выразил разочарование решением Международного суда ООН по искам Украины и считает, что теперь Россия усилит репрессии против крымских татар в оккупированном Крыму, чтобы вытеснить коренной народ с полуострова.



"Решение суда по двум искам Украины по двум международным конвенциям в целом разочаровывает. Мы не получили четкого заявления, определяющего ответственность России за нарушения.



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Суд признает все представленные украинским государством доказательства нарушения прав крымскотатарского народа - включая запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа - и нарушения прав этнических украинцев в Крыму, но трактует эти нарушения как связанные с политической деятельностью тех же крымских татар - но не обусловленные их этнической принадлежностью.



Суд отметил, что все репрессии в Крыму против крымских татар и этнических украинцев были вызваны политическими обстоятельствами, и признал Россию нарушителем Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации только в отношении уничтожения ею школ с украинским языком обучения. Действительно, в Крыму их нет.



К чему это приведет? Россия воспримет это как индульгенцию для усиления репрессий и преследований крымских татар и всего крымскотатарского народа. Они будут еще сильнее вытеснять коренное население с полуострова".



Глава Меджлиса прогнозирует, что россияне попытаются использовать решение суда ООН на других международных площадках.



Он считает, что с помощью этого решения они попытаются оспорить предыдущие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.



Чубаров считает, что в нынешних условиях лучшим "судом" для россиян являются украинские вооруженные силы.

