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Глава ГУР сказал, есть ли у РФ иранские ракеты
25.02.2024 15:55 Алина Груднева

Глава ГУР сказал, есть ли у РФ иранские ракеты

Россия не получала от Ирана дальнобойные ракеты для использования их в Украине.

Такое заявление делал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

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"Их нет. Это все не соответствует действительности", - сообщил Буданов.

По его словам, РФ действительно имеет в своем наличие северокорейские ракеты.

"Они несколько были использованы, но сказать относительно масштабного применения - это тоже не соответствует действительности", - добавил Буданов, подчеркнув, что ракет от КНДР у РФ "не так уж и много".

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