



Глава ГУР сказал, есть ли у РФ иранские ракеты

Россия не получала от Ирана дальнобойные ракеты для использования их в Украине.



Такое заявление делал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.



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"Их нет. Это все не соответствует действительности", - сообщил Буданов.



По его словам, РФ действительно имеет в своем наличие северокорейские ракеты.



"Они несколько были использованы, но сказать относительно масштабного применения - это тоже не соответствует действительности", - добавил Буданов, подчеркнув, что ракет от КНДР у РФ "не так уж и много".