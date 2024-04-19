



Глава ГУР раскрыл детали уничтожения Ту-22М3: засада длилась неделю

Для того чтобы уничтожить российский Ту-22М3, украинские военнослужащие выжидали неделю, пока бомбардировщик выйдет на нужный рубеж.



"Неделю была, скажем так, сама "засада". Ждали, когда она выйдет на нужный рубеж", – рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, комментируя в интервью BBC Украина уничтожение Ту-22М3, которое произошло 19 апреля 2024 года.



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По данным главного украинского разведчика, самолет сбили на расстоянии 308 километров. Для этого украинские защитники использовали те приемы и средства, которые задействовали во время уничтожения российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.



Вместе с тем Буданов напомнил, что у россиян еще есть такие самолеты, но от успешных действий Сил обороны Одессе будет немного легче. Именно ракеты Х-22, которые запускают Ту-22М3, наносят больше всего разрушений.



До этого дня Силы противовоздушной обороны не могли перехватить советскую мощную и скоростную ракету Х-22. Ее точность была "не такой и большой", поскольку это старая разработка.



"Большее количество гражданских построек уничтожили именно эти ракеты", – подчеркнул начальник ГУР, заметив, что теперь россиянам придется найти новые рубежи пуска Х-22 и для запуска ракет по Одессе они смогут применять только наземные комплексы, а также ракеты с дальней авиации и моря.



Как сообщал Mignews.ua, 19 апреля 2024 года, в результате успешной операции ГУР Минобороны Украины во взаимодействии с Воздушными силами ВСУ впервые за время полномасштабного вторжения РФ уничтожен дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3.