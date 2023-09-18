



Германия предоставит новый пакет военной помощи Украине на €400 млн

Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал новый пакет военной помощи для Украины общей стоимостью 400 млн евро.



Об этом министр обороны ФРГ заявил в интервью Bild накануне заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".



"Мы поставляем дополнительные боеприпасы: взрывчатые, минометные, противоминометные. Потому что боеприпасы - это то, что наиболее остро необходимо Украине в ее оборонительной борьбе с жестокой агрессивной войной", - отметил глава Минобороны.



По словам Писториуса, Германия также поможет Украине защищенной техникой и системами разминирования.



"Но мы не забываем и о приближающейся зиме: мы отправим не только одежду, но и электро- и теплогенераторы. В общей сложности пакет будет стоить 400 млн евро", - уточнил министр.



Относительно поставок крылатых ракет "Таурус", глава Минобороны сказал, что вопрос еще не решен.



"Обязанность всего федерального правительства - очень тщательно взвешивать каждую поставку оружия. Необходимо прояснить ряд политических, правовых, военных и технических аспектов. Это непросто. Еще не решено, отправит ли федеральное правительство крылатые ракеты "Таурус", - подытожил Писториус.