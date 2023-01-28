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Генштаб ВСУ: Россияне снова шантажируют сотрудников Запорожской АЭС
28.01.2023 21:33 Наталья Богинская

Генштаб ВСУ: Россияне снова шантажируют сотрудников Запорожской АЭС

Россияне продолжают моральное и психологическое давление на работников ЗАЭС. Об этом пишет на Facebook-странице Генеральный штаб ВСУ.

По информации Генштаба, российские военные заблокировали пропуска для прохода на станцию сотрудникам, отказавшимся заключить трудовой договор с ними.

"Работникам Запорожской АЭС, которые не подписали трудовой договор с оккупантами, заблокировали пропуска для прохода на станцию, а рабочим, которых заставили подписать контракт, объявили о снижении заработной платы, мотивируя это тем, что станция не работает", – пишет пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

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