



Генштаб обновил данные: "минус" 980 оккупантов за сутки

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 980 российских оккупантов. Таким образом потери оккупантов в Украине в живой силе с начала полномасштабного вторжения составили уже 394 270 военных.



Об этом говорится в обновленных данных Генерального штаба ВСУ.



Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.02.2024 ориентировочно составили:



личного состава - около 394 270 (+980) человек ликвидировано;



танков - 6394 (+9) ед.;



боевых бронированных машин - 11942 (+21) ед.;



артиллерийских систем - 9459 (+24) ед.;



РСЗО - 981 (+0) ед.;



средства ПВО - 666 (+0) ед.;



самолетов - 332 (+0) ед.;



вертолетов - 325 (+0) ед.;



БПЛА оперативно-тактического уровня - 7235 (+26) ед.;



крылатые ракеты - 1881 (+0) ед.;



корабли/катера - 24 (+0) ед.;



подводные лодки - 1 (+0) ед.;



автомобильной техники и автоцистерн - 12579 (+28) ед.;



специальная техника - 1512 (+3) ед.



Какая ситуация на фронте?



Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки, 9 февраля, наши воины отбили 22 атаки противника на Бахмутском направлении. Силы обороны также удерживали позиции и отражали штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении.



Как пишет Институт изучения войны (ISW), ВСУ продвинулись к западу от Горловки. Враг в это время продвинулся в северной Авдеевке и продолжил позиционные бои в этом районе.