Генштаб обновил данные: "минус" 840 оккупантов за сутки
Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 840 российских оккупантов. Таким образом потери оккупантов в Украине в живой силе с начала полномасштабного вторжения составили уже 370 000 военных.
Об этом говорится в обновленных данных Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.01.2024 ориентировочно составили:
личного состава – около 370000 (+840) человек ликвидировано;
танков – 6075 (+10) ед;
боевых бронированных машин – 11302 (+33) ед;
артиллерийских систем – 8747 (+19) ед;
РСЗО - 957 ед;
средства ПВО – 648 (+2) ед;
самолетов – 329 ед;
вертолетов - 324 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 6861 (+13);
крылатые ракеты – 1814 (+8);
корабли /катера - 23 ед;
подводные лодки – 1 ед;
автомобильной техники и автоцистерн – 11667 (+35) ед;
специальная техника – 1353 (+8);
Ситуация на фронте
Украинские военные отразили 17 атак противника на Марьинском направлении, продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении. Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава противника.