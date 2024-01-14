Новости » События в Украине
Генштаб обновил данные: "минус" 840 оккупантов за сутки
14.01.2024 08:15 MIGnews.com

Генштаб обновил данные: "минус" 840 оккупантов за сутки

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 840 российских оккупантов. Таким образом потери оккупантов в Украине в живой силе с начала полномасштабного вторжения составили уже 370 000 военных. 

Об этом говорится в обновленных данных Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.01.2024 ориентировочно составили:

личного состава – около 370000 (+840) человек ликвидировано;

танков – 6075 (+10) ед;

боевых бронированных машин – 11302 (+33) ед;

артиллерийских систем – 8747 (+19) ед;

РСЗО - 957 ед;

средства ПВО – 648 (+2) ед;

самолетов – 329 ед;

вертолетов - 324 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6861 (+13);

крылатые ракеты – 1814 (+8);

корабли /катера - 23 ед;

подводные лодки – 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 11667 (+35) ед;

специальная техника – 1353 (+8);

Ситуация на фронте

Украинские военные отразили 17 атак противника на Марьинском направлении, продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении. Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава противника.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы