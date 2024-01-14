



Генштаб обновил данные: "минус" 840 оккупантов за сутки

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 840 российских оккупантов. Таким образом потери оккупантов в Украине в живой силе с начала полномасштабного вторжения составили уже 370 000 военных.



Об этом говорится в обновленных данных Генерального штаба ВСУ.



Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.01.2024 ориентировочно составили:



личного состава – около 370000 (+840) человек ликвидировано;



танков – 6075 (+10) ед;



боевых бронированных машин – 11302 (+33) ед;



артиллерийских систем – 8747 (+19) ед;



РСЗО - 957 ед;



средства ПВО – 648 (+2) ед;



самолетов – 329 ед;



вертолетов - 324 ед;



БПЛА оперативно-тактического уровня – 6861 (+13);



крылатые ракеты – 1814 (+8);



корабли /катера - 23 ед;



подводные лодки – 1 ед;



автомобильной техники и автоцистерн – 11667 (+35) ед;



специальная техника – 1353 (+8);



Ситуация на фронте



Украинские военные отразили 17 атак противника на Марьинском направлении, продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении. Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава противника.

