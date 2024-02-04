



Генштаб обновил данные: "минус" 810 оккупантов за сутки

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 810 российских оккупантов. Таким образом потери оккупантов в Украине в живой силе с начала полномасштабного вторжения составили уже 388 750 военных.



Об этом говорится в обновленных данных (прописываешь ссылкой) Генерального штаба ВСУ.



Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.02.2024 ориентировочно составили:



личного состава - около 388750 (+810) человек ликвидировано;



танков - 6343 (+2) ед.;



боевых бронированных машин - 11818 (+13) ед;



артиллерийских систем - 9331 (+31) ед.;



РСЗО - 979 ед.;



средства ПВО - 663 ед.;



самолетов - 332 ед.;



вертолетов - 324 ед.;



БПЛА оперативно-тактического уровня - 7173 (+12) ед.;



крылатые ракеты - 1848 (+1) ед.;



корабли/катера - 24 ед.;



подводные лодки - 1 ед.;



автомобильной техники и автоцистерн - 12393 (+41) ед.;



специальная техника - 1479 (+6) ед.



Ситуация на фронте 4 февраля



Ранее сообщалось, что по данным Генштаба ВСУ в утренней сводке, за прошедшие сутки на фронтах произошло 66 боевых столкновений. Враг активно штурмует населенные пункты к северу и югу от Авдеевки и на Марьинском направлении в Донецкой области.



Авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава врага. Силами и средствами ПВО была уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59, 10 "Шахедов" и 3 разведывательных дронов россиян. Подразделениями ракетных войск ВСУ нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава и 1 артиллерийскому средству противника.