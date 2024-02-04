Генштаб обновил данные: "минус" 810 оккупантов за сутки
Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 810 российских оккупантов. Таким образом потери оккупантов в Украине в живой силе с начала полномасштабного вторжения составили уже 388 750 военных.
Об этом говорится в обновленных данных (прописываешь ссылкой) Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.02.2024 ориентировочно составили:
личного состава - около 388750 (+810) человек ликвидировано;
танков - 6343 (+2) ед.;
боевых бронированных машин - 11818 (+13) ед;
артиллерийских систем - 9331 (+31) ед.;
РСЗО - 979 ед.;
средства ПВО - 663 ед.;
самолетов - 332 ед.;
вертолетов - 324 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня - 7173 (+12) ед.;
крылатые ракеты - 1848 (+1) ед.;
корабли/катера - 24 ед.;
подводные лодки - 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн - 12393 (+41) ед.;
специальная техника - 1479 (+6) ед.
Ситуация на фронте 4 февраля
Ранее сообщалось, что по данным Генштаба ВСУ в утренней сводке, за прошедшие сутки на фронтах произошло 66 боевых столкновений. Враг активно штурмует населенные пункты к северу и югу от Авдеевки и на Марьинском направлении в Донецкой области.
Авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава врага. Силами и средствами ПВО была уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59, 10 "Шахедов" и 3 разведывательных дронов россиян. Подразделениями ракетных войск ВСУ нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава и 1 артиллерийскому средству противника.