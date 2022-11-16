



Генерал США: Холода и морозы дадут ВСУ преимуществ а в войне

Украинская армия получит преимущество над россиянами в условиях зимы. Об этом заявидл экс-командующий США в Европе генерал Бен Ходжесв интервью НВ.



"Я думаю, что украинцы получат преимущество и в условиях зимы, они лучше экипированы, чем российская армия, которая не только не имеет средств защиты, боевого духа, но и нормального руководства", - сказал американский генерал.



Напомним, ранее посол Британии в Украине Мелинда Симмонс заявила, что Вооруженные силы Украины умеют сражаться зимой, поэтому оперативной паузы в войне против России из-за погодных условий может и не быть.



Тем временем министр обороны Алексей Резников заявил, что в предверие зимы Украине нужно усилить противовоздушную и противоракетную оборону, а также увеличить количество артиллерии. Поскольку враг продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру по всей территории Украины.