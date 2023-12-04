



Генерал НАТО: РФ поднимает военный потенциал, чем создает угрозу странам Балтии

Генерал-лейтенант Юрген-Йоахим фон Зандрарт, командующий многонациональным Северо-восточным корпусом НАТО, выразил обеспокоенность восстановлением военных возможностей России и отметил увеличивающуюся угрозу для Балтийского региона. В интервью изданию LRT, он подчеркнул, что несмотря на продолжающуюся войну в Украине, Россия активно восстанавливает свой военный потенциал, что требует внимания и реакции со стороны НАТО.



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"Сейчас Россия в значительной степени предана своей незаконной войне против Украины, но она уже начала и в дальнейшем будет продолжать восстанавливать свой потенциал отдельно от войны в Украине, и это создает повышенную угрозу для региона Балтийского моря," - подчеркнул генерал-лейтенант.



Он поддержал заявление главы МИД Литвы, Габриэлюса Ландсбергиса, отметив, что Россия мобилизует свои ресурсы против НАТО. В этом контексте генерал-лейтенант отметил мудрость решений Литвы по закупкам и усилению своих вооруженных сил, добавив, что эти шаги ведут в правильном направлении.



Тем не менее, Юрген-Йоахим фон Зандрарт предупредил, что защита от России требует комплексного подхода, включающего в себя сухопутные, морские, воздушные, кибернетические и мягкие силы и средства. Он отметил, что приобретение беспилотников и средств противовоздушной обороны - важные элементы, но только в рамках широкой стратегии по обеспечению безопасности региона.



"Объединенные сухопутные, морские, воздушные, кибернетические и мягкие силы и средства... все еще будут определять поле боя", – констатировал он.

