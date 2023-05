В понедельник, 22 мая, Запорожская атомная электростанция в седьмой раз за время оккупации утратила внешнее электроснабжение. Украинская сторона такую ситуацию назвала крайне опасной не только для Украины, а и всего мире.



Прокомментировал ее и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В своем Twitter он написал, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС "крайне уязвима".



"Сегодня утром украинская Запорожская АЭС в седьмой раз за время конфликта потеряла внешнее электроснабжение, что заставило ее полагаться на аварийные дизель-генераторы. Мы должны договориться о защите станции сейчас; такая ситуация не может продолжаться", - написал Гросси.



#Ukraine’s #ZNPP this morning lost all external electricity for 7th time during conflict, forcing it to rely on emergency diesel generators for power; nuclear safety situation at the plant extremely vulnerable. We must agree to protect plant now; this situation cannot continue.