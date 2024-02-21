



Forbes: россияне двинули на Работино 70-летние танки

Видимо, воодушевленные заходом в Авдеевку, русские решили атаковать украинцев чуть ли не на Емелиных печах.



Десятки Т-55, правда, модернизированных, были брошены в бой против ВСУ в Запорожской области. Стоит отметить, что каждая такая машина весит 41 тонну и укомплектована экипажем из 4 человек, что свидетельствует о том, что автоматической подачи снарядов внутри нет.



Украинцы забросали россиян кассетными боеприпасами и противотанковыми ракетами, смогли остановить этот штурм. Штурм захлебнулся.





