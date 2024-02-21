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Forbes: россияне двинули на Работино 70-летние танки
21.02.2024 14:38 MIGnews.com

Forbes: россияне двинули на Работино 70-летние танки

Видимо, воодушевленные заходом в Авдеевку, русские решили атаковать украинцев чуть ли не на Емелиных печах.

Десятки Т-55, правда, модернизированных, были брошены в бой против ВСУ в Запорожской области. Стоит отметить, что каждая такая машина весит 41 тонну и укомплектована экипажем из 4 человек, что свидетельствует о том, что автоматической подачи снарядов внутри нет.

Украинцы забросали россиян кассетными боеприпасами и противотанковыми ракетами, смогли остановить этот штурм. Штурм захлебнулся.


 

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