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Еврокомиссия призвала срочно передать Украине трансформаторы и генераторы
24.11.2022 20:10 Ольга Белозерова

Еврокомиссия призвала срочно передать Украине трансформаторы и генераторы

Еврокомиссия призвала страны Европейского союза помочь Украине и срочно передать высоковольтные трансформаторы и электрогенераторы для восстановления энергосистемы.

Такой призыв озвучила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон после встречи министров энергетики стран ЕС, сообщает РБК.

"Мы просим страны - члены ЕС снова предоставить помощь Украине. Приоритетом являются высоковольтные трансформаторы и генераторы, Еврокомиссия окажет помощь в их доставке в конкретные регионы", - сказала она.

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