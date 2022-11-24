



Еврокомиссия призвала срочно передать Украине трансформаторы и генераторы

Еврокомиссия призвала страны Европейского союза помочь Украине и срочно передать высоковольтные трансформаторы и электрогенераторы для восстановления энергосистемы.



Такой призыв озвучила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон после встречи министров энергетики стран ЕС, сообщает РБК.



"Мы просим страны - члены ЕС снова предоставить помощь Украине. Приоритетом являются высоковольтные трансформаторы и генераторы, Еврокомиссия окажет помощь в их доставке в конкретные регионы", - сказала она.