



ЕС пообещал привлечь к ответственности руководство РФ за атаки на Киев и Днепр

В Европейском союзе отреагировали на последние российские атаки по Днепру и Киеву. В Брюсселе пообещали привлечь к ответственности руководство России за террор украинского гражданского населения.



Об этом заявила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали в Twitter.



"Варварские нападения России продолжаются, убивая и терроризируя гражданское население: нападение на больницу в Днепре, теперь в Киеве на рассвете Дня Киева. Руководство и виновные будут привлечены к ответственности", - заявила она.



При этом представительница ЕС добавила, что Брюссель по-прежнему готов помочь Украине защитить себя.



Ночью 28 мая оккупанты атаковали Украину самым большим количеством дронов с начала полномасштабного вторжения. Украинские силы ПВО сбили 52 из 54 дронов.