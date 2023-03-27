



ЕС инвестирует замороженные активы РФ, направив доходы на восстановление Украины

Евросоюз рассматривает возможность инвестировать замороженные активы российского Центробанка, чтобы направить дивиденды на восстановление Украины. Об этом пишет Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии – высшего органа исполнительной власти ЕС.



Если вложить российские активы в надежные и ликвидные инструменты с “относительно коротким сроком погашения”, доходы могут составить около 2,6% годовых, говорится в документе. При инвестициях в другие инструменты доход может быть выше, но возрастет и риск убытков – до четырех миллиардов евро в год, что может создать для Евросоюза “политические и финансовые осложнения”, поскольку, возможно, ему придется компенсировать России потери.

При возможных инвестициях российских активов важно не “испугать инвесторов”, в противном случае они могут перестать пользоваться европейской финансовой системой, говорится в документе. Помочь решить эту задачу может сотрудничество со странами G7 и другими государствами.



В феврале ЕС создал специальную группу, которая занимается юридическими обоснованиями использования замороженных российских активов для восстановления Украины. Инвестиции этих средств – лишь один из рассматриваемых вариантов. Документ, на который ссылается Politico, эксперты будут обсуждать 28 марта.



Возглавляющий группу шведский дипломат Андерс Ахнлид говорит, что любое использование российских активов должно быть в рамках европейского и международного законодательства. По его словам, нынешняя ситуация является “исключительной”, а у любых принятых решений не будет прецедента.

Объем замороженных активов российского ЦБ в странах G7, Евросоюзе и Австралии оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ЕС считают, что две трети из них находятся в Евросоюзе. В частности, 191 миллиард евро заморожены в Бельгии, еще 21 миллиард – в другой европейской стране.



Еще один способ использования российских активов для восстановления Украины – их конфискация. New York Times пишет, что мнения западных политиков и экспертов по этому вопросу расходятся. Одни говорят об отсутствии юридических оснований для таких мер и предупреждают, что конфискация подорвет доверие к международному законодательству и существующим договорам. Другие отмечают, что развязанная Россией война в Украине угрожает мировой экономике сильнее, чем возможные последствия конфискации.