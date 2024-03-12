



Добровольцы взяли под контроль село Теткино в Курской области

Населенный пункт Теткино в Курской области (Россия) перешел под контроль добровольцев после прорыва границы, начавшегося 12 марта. Об этом сообщают бойцы Легиона "Свобода России".



"Пгт. Теткино, Курской области полностью под контролем российских освободительных сил", - говорится в сообщении.



По словам добровольцев, регулярная армия РФ стремительно покидает поселок и позиции позади, бросает тяжелую технику.



Напомним, 12 марта стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон". В частности, в Белгородской области, прорвавшись на танках, они продвигаются по нескольким направлениям. При этом добровольцы "Свобода России" выложили соответствующее обращение, в котором заявили, что "легион идет на выборы".



Теткино - поселок городского типа в Глушковском районе Курской области России. Непосредственно по окраине поселка (частично по реке Сейм) проходит государственная граница России с Украиной (Сумская область).

