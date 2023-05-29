



Дети бегут в бомбоубежища: как Киев переживал атаку России

Ночью 29 мая российская армия в очередной раз массированно обстреливала мирные города Украины. Враг прибег к комбинированной атаке, используя ракеты и дроны "Шахед". В частности, под прицелом снова оказалась столица, где по данным КГВА было обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей. В результате падения обломков в Подольском районе пробило крышу жилого дома, без жертв.



В столичном метрополитене сообщают, что ночью на станциях столичного метро укрывалось от обстрелов более 9 тысяч горожан, из которых 1120 – дети. Это самое большое количество людей, которые находились ночью на станциях в течение текущего месяца. Во время дневного обстрела столицы в подземке находились более 41 тысячи человек.



Киевский метрополитен напоминает, что во время тревоги на станциях можно получить стулья и питьевую воду. Учитывайте, что на станциях достаточно прохладно, так что берите с собой теплую одежду.



А мы представляем видео того, что сегодня происходило в Киеве во время тревоги и падения обломков.