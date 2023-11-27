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Депутат Безуглая предложила уволить генерала Залужного
27.11.2023 07:58 Катя Шульц

Депутат Безуглая предложила уволить генерала Залужного

В Украине разгорается очередной скандал вокруг компетентности депутатов. На этот раз народный депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая потребовала отправить в отставку генерала Залужного с должности главнокомандующего. Якобы у Залужного нет плана военных действий на 2024 год, поскольку он этот план не предоставил.



В Верховной Раде уже заявили, что депутат Безуглая может представлять угрозу национальной безопасности. 

Украинский интернет-сегмент взорвался комментариями относительно произошедшего. Украинцы в шутку советуют Безуглой требовать планы также у Ермака и Буданова.
 

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