



Депутат Безуглая предложила уволить генерала Залужного

В Украине разгорается очередной скандал вокруг компетентности депутатов. На этот раз народный депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая потребовала отправить в отставку генерала Залужного с должности главнокомандующего. Якобы у Залужного нет плана военных действий на 2024 год, поскольку он этот план не предоставил.







В Верховной Раде уже заявили, что депутат Безуглая может представлять угрозу национальной безопасности.



Украинский интернет-сегмент взорвался комментариями относительно произошедшего. Украинцы в шутку советуют Безуглой требовать планы также у Ермака и Буданова.

