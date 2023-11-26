Deep State: РФ имеет успех на юге Авдеевки, но всю промзону не контролирует
Военный украинский Telegram-канал Deep State сообщил о частичном успехе россиян на юге Авдеевки.
Уточняется, что ВС РФ частично взяли промзону.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
В сети распространили видеоролик, на котором видно, как бойцы ВСУ начинают отходить в направлении частного сектора.
В канале отметили, что видео является достоверным. Изначально, оно появилось в российских пабликах. Речь идет о промзоне, которая еще с 2014-15 годов являлась одной из главных точек противостояния между ВСУ и так называемой "ДНР".