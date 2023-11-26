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Deep State: РФ имеет успех на юге Авдеевки, но всю промзону не контролирует
26.11.2023 11:49 Алина Груднева

Deep State: РФ имеет успех на юге Авдеевки, но всю промзону не контролирует

Военный украинский Telegram-канал Deep State сообщил о частичном успехе россиян на юге Авдеевки.

Уточняется, что ВС РФ частично взяли промзону.

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В сети распространили видеоролик, на котором видно, как бойцы ВСУ начинают отходить в направлении частного сектора.

В канале отметили, что видео является достоверным. Изначально, оно появилось в российских пабликах. Речь идет о промзоне, которая еще с 2014-15 годов являлась одной из главных точек противостояния между ВСУ и так называемой "ДНР".

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