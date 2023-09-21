



Мобилизованные РФ погибают в Украине через 4,5 месяца после получения повестки

Российские мобилизованные в среднем погибают в Украине через 4-5 месяцев после получения повестки. Об этом говорится в исследовании Conflict Intelligence Team, подготовленном к годовщине объявления мобилизации в РФ.



Журналисты на основе открытых источников составили список из почти 3 тысяч мобилизованных, погибших в период с 21 сентября 2022 года до 1 сентября 2023 года. Точная дата гибели известна у 1,9 тыс. мобилизованных. По этим подсчетам, в первый месяц после мобилизации погибли как минимум 130 человек. Из списка каждый пятый российский мобилизованный погиб в течение двух месяцев после получения повестки.



“Часть уже осенью попала в мясорубку в районе Сватово и Кременной, где нужно было срочно закрывать прорыв. Вначале забивали дыры, чтобы экстренно предотвратить обрушение фронта, насытить его живой силой. Рекорд от повестки до могилы – всего несколько дней”, – отмечают аналитики CIT.



Больше половины погибших были в возрасте от 30 до 45 лет. Самому молодому погибшему было 19 лет, а самому старшему – 62 года.



За год с начала мобилизации почти в каждом регионе страны уже похоронили хотя бы одного мужчину, призванного по повестке. Больше всего похоронок пришлось семьям мобилизованных в Свердловскую область – более 200. Более сотни мобилизованных похоронили также в Бурятии, Татарстане, Башкортостане, Самарской и Волгоградской областях.

