



Чехия может принять украинских беженцев зимой: речь идет о десятках тысяч

Чехия ожидает, что зимой будет новая волна миграции из Украины, однако страна сможет принять только десятки тысяч беженцев.



Такое заявление сделал министр внутренних дел Чехии Вит РАкуган, передает "Чешское радио".



По словам министра, такая ситуация связана с отсутствием мест размещения людей, а также ограниченными возможностями социальной системы.



Сейчас в Чехии находится от 355 до 390 тысяч украинцев, то есть от 3,4 до 3,7% населения Чехии. Количество выданных виз временной защиты уже достигает 460 тысяч.