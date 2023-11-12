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Бывшие "вагнеровцы" вновь отправлены на фронт в Украине: что известно
12.11.2023 20:12 Алина Груднева

Бывшие "вагнеровцы" вновь отправлены на фронт в Украине: что известно

Под временно оккупированным Скадовском в Херсонской области действуют бывшие боевики ЧВК "Вагнер", которые вошли в состав Росгвардии.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, отметив, что там развернут лагерь с "вагнеровцами".

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Уточняется, что наемники не имеют тылового снабжения от российских властей. Все проблемы в этом вопросе переводятся на "волонтеров".

По данным подполья, у бывших "вагнеровцев" нет ни транспорта, ни средств индивидуальной защиты. Их командование определяется с тем, как в дальнейшем применять наемников в боевых действиях против ВСУ.

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