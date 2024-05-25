Новости » События в Украине
Буданов: Морские дроны будут доминировать над обычными кораблями
25.05.2024 13:12 MIGnews.com

Буданов: Морские дроны будут доминировать над обычными кораблями

Руководитель ГУР Минобороны заявил, что роботизированные морские платформы совершенствуются. Речь идет, в частности, об установке на них систем для поражения небольших надводных и воздушных целей, а также - нанесения ударов по побережьям.

“Поэтому со временем мы увидим, пожалуй, полную доминацию безэкипажных морских судов над привычными боевыми кораблями. Как минимум, в закрытых акваториях или полузакрытых, как Черное море, Средиземное море и тому подобное. Это - точно путь развития", - сказал Буданов.



 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы